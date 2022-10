Identificado corpo encontrado em córrego no bairro Vale Verde

O corpo encontrado boiando dentro de um córrego, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, foi identificado como sendo de Alan Vieira Emanoel, morador do bairro Santo Agostinho. O cadáver foi encontrado boiando na Rua Campinas, estrada que liga o bairro Vale Verde ao bairro Santa Rita do Zarur.

Um familiar confirmou a identidade de Alan, após o corpo ser levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.