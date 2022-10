Menino morre afogado em piscina, em Barra do Piraí

Jhuan Nóbrega Martins da Silva, de 6 anos, morreu na tarde de sexta-feira, após se afogar em uma piscina, em um imóvel localizado na Rua José Carota, no bairro Boca do Mato, em Barra do Piraí. Ele foi levado para a UPA, onde passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu.

Jhuan estava passando a tarde com a família, em um espaço que teria sido alugado. Eles são moradores do bairro Caixa D’Água. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. (Foto: Cedida pela família)