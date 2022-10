Atividades envolvem palestra para as mulheres da Guarda Municipal e corte de cabelo para confecção de perucas

A Prefeitura de Resende, por meio da Coordenadoria da Mulher, realiza nesta terça-feira, dia 18, a “Ação Rosa Integrada” em prol da campanha Outubro Rosa, visando orientar e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama.

A primeira atividade acontece entre 8h30 e 10h30 em parceria com a Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC), Casa da Mulher, Cruz Vermelha e a terapeuta integrativa Viviane Baptista palestrando sobre a campanha. O encontro será na OAB-Resende para mulheres da Guarda Municipal.

Outra atividade será realizada neste mesmo dia para aquelas pessoas que desejam cortar o cabelo e fazer a doação para confecção de perucas — corte extensivo para homens e mulheres. Os cortes de cabelo poderão ser feitos das 18h às 22h no Instituto Embelleze, localizado na Avenida Albino de Almeida, nº 46, segundo andar, no Campos Elíseos. Porém, Vale ressaltar que para que as perucas sejam produzidas é necessário que o doador deseje retirar, no mínimo, 15 centímetros do comprimento do cabelo.

– Diversas são as campanhas realizadas mês a mês no país. O Outubro Rosa é uma causa extremamente importante, principalmente, porque é notado um aumento expressivo na procura pela realização de exames preventivos durante a campanha. Trabalhamos sempre para informar a população e oferecer o melhor atendimento a todos. Esta foi uma ação pensada em conscientizar as mulheres quanto à doença e ainda incentivá-las a realizar o autoexame – explicou Cátia Fonseca, diretora de Direitos Humanos.

A Prefeitura de Resende promove regularmente exames preventivos e atendimento direcionado às mulheres, por meio do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. As mulheres que desejarem atendimento especializado podem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência para buscar orientações específicas. O endereço das unidades de saúde pode ser acessado em: https://resende.rj.gov.br/servicos/unidades-de-saude.

Câncer de Mama

O câncer de mama é o tipo que mais atinge as mulheres em todo o mundo, sendo estimados mais de 66 mil casos novos da doença em 2021 no Brasil. Também é a doença que ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre mulheres no país. As maiores taxas de incidência e mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste.

A campanha Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, quando vários estados se juntaram para fazer ações de conscientização sobre a doença. O laço rosa foi uma iniciativa da Fundação Susan G. Komen for the Cure, que distribuiu o símbolo aos participantes da Corrida pela Cura, em Nova York, na década de 1990. Após o acontecido, outras entidades aderiram ao laço rosa.

Os principais sintomas do câncer de mama são caroço, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Pequenos nódulos no pescoço ou região abaixo das axilas também podem aparecer.