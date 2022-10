PRF recupera em Angra dos Reis carro roubado em arrastão no Rio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) estava em trabalho de fiscalização, na BR-101 (Rio-Santos), na tarde de sexta-feira, próximo ao bairro Bracuhy, em Angra dos Reis, quando abordou o veículo Jeep Compass, que havia sido roubado e depois clonado.

Durante a revista, os policiais verificaram que havia alterações propositais nos sinais identificadores do veículo, como número do chassi, motor, entre outros fatores, fazendo com que o carro se passasse como outro veículo em situação regular.

A PRF informou que o carro foi levado a uma unidade em Paraty para confirmar o real número do chassi e motor, que indicavam a verdadeira placa. Ao comprovarem o crime, os agentes descobriram que o carro havia sido roubado no Rio, na linha vermelha, durante um arrastão, no dia 22 de agosto.

O motorista de 38 anos foi preso por receptação.