Vítimas de grave acidente em Floriano estavam indo a casamento

As vítimas do grave acidente ocorrido na noite de sexta-feira, no km 294, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, estavam indo para um casamento. O veículo Voyage, com placas de São Paulo, e que era alugado, saiu da pista e bateu em uma árvore. Uma idosa de 83 anos morreu no local e sua neta, de 30 anos, chegou a ser atendida pela equipe da concessionária que administra a rodovia, mas não resistiu e morreu dentro da ambulância.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a família saiu de Niterói e seguia o carro do noivo, de quem são parentes. O rapaz parou no local após o acidente.

A condutora, de 59 anos, e suas netas, de 2, 4 e 6 anos, sobreviveram e foram levadas ao Hospital de Emergência em Resende por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia. A motorista e duas das crianças foram levadas em estado de choque ao hospital. Já a outra vítima sofreu uma fratura de fêmur. Não há informações sobre o quadro de saúde delas.