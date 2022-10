Barra Mansa x Mageense  jogam no Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa

O Barra Mansa Futebol Clube recebe a equipe do Mageense neste domingo (16/10), às 15h, no Estádio Leão do Sul, em partida decisiva válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. As duas equipes vêm de derrotas na competição e buscam um resultado positivo para fugir da zona de rebaixamento. Os ingressos estarão à venda na bilheteria: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).

Escalações:

O técnico Thiago Campbell deve divulgar a equipe titular minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Sidney; Carlão, Ina, Ramon e Paulo Victor; Borghetti, Ruan e Luan Martins; Jonathan Bryan, Cipriano e Guilherminho.

Pelo Mageense, o provável time deve ser: Higor; DG, João, Jacarepaguá e Cavini; Pará, Pk e Henrique; Vinição, Ryan e Cabelo.

Arbitragem:

Árbitro: Renato de Souza Andrade

Árbitros assistentes: Thiago Figueiredo Saboia e Leandro Lima Goudard

Confira os jogos da rodada (Série B2):

16/10/2022 (domingo)

Carapebus x Belford Roxo

Barra Mansa x Mageense

Rio de Janeiro x Ceres

Tigres do Brasil x Goytacaz

7/10/2022 (2ª feira)

Barra da Tijuca x Campos

20/10/2022 (5ª feira)

Búzios x Bonsucesso

Goytacaz x Ceres (3ª rodada)

Classificação (atualizada):

1º. Rio de Janeiro: 17 pontos (saldo 7);

2º. Goytacaz: 15 (saldo 10);

3º. Barra da Tijuca: 14 (saldo 7);

4º. Carapebus: 12 (saldo 1);

5º. Campos: 11 (saldo 2);

6º. Belford Roxo: 11 (saldo 1);

7º. Búzios: 8 (saldo -2);

7º. Bonsucesso: 8 (saldo -2);

10º. Ceres: 7 (saldo -5);

9º. Barra Mansa: 5 (saldo -10);

11º. Tigres do Brasil: 2 (saldo -8);

12º. Mageense: 1 (saldo -5).

Estatísticas do Barra Mansa:

Artilheiros: Luan (3); Ramon (2); Borghetti e Ina (1).

Assistência: Ruan (4); Borghetti e Carlão (1).

Cartões amarelos: Guilherminho (4); Ramon (3); Borghetti e Ruan (2), Carlão, Santos, Gustavo, Sidney, Lelê, MT, Xerém, Cipriano, Wendel e Ina (1).

Transmissão:

A Rádio Destaque Popular estará presente ao Estádio Leão do Sul, com Gino Lopes informando e reportando.

Por Diogo de Oliveira Paula