Carro tomba na BR-393, no Trevo de acesso ao bairro Água Limpa

O condutor, de 48 anos, de um veículo Kia Picanto (Volta Redonda) perdeu o controle de direção e tombou na tarde deste domingo, dia 16, às 17horas, no km 285,5 na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O motorista colidiu com a ilha divisória da rodovia quando seguia no sentido Barra do Piraí. O condutor do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado, a princípio, com ferimentos leves para o Hospital São João Batista.

Ele teria recusado a ser submetido ao teste de etilômetro (bafômetro). O veículo está com licenciamento vencido e foi recolhido ao pátio para regularização.