Policiais militares estavam em patrulhamento no final da tarde de sábado, por volta das 17h30min, quando receberam uma denúncia dando conta de que um veículo Fox vermelho teria saído do bairro São Caetano com destino ao Centro de Resende tendo em seu interior um homem embriagado e armado.

De posse dessa informação os agentes conseguiram abordar o veículo na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Academia Militar das Agulhas Negras. Durante fiscalização, os agentes depararam com um menor, de 14 anos, conduzindo o veículo. Seu pai, de 39 anos, estava sentado no banco do carona. A filha, de 12 anos, do suspeito de ter ingerido bebida alcoólica estava no banco de trás.

Durante fiscalização, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Porém ao seu lado foi encontrada uma pistola Beretta, calibre 6.35 com oito munições. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia d Polícia, de Resende.

Ele foi indiciado por porte ilegal de arma e por entregar veículo automotor a pessoa não habilitada. O homem ficou preso com fiança arbitrada em R$ 4.848,00. A mãe dos menores teve que comparecer à 89ª DP, onde os menores foram entregues a sua genitora.