Som alto e manobras perigosas foram flagradas pela Polícia Militar e Guarda Municipal

Uma ação da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) na noite de domingo (16), em Volta Redonda, teve momentos de tensão, com a reação de pessoas envolvidas, um policial ferido na boca e um detido por desacato. Até um tiro teria sido disparado.

A confusão aconteceu na Rua 5, no bairro Siderlândia. A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h30min para averiguar denúncias de som excessivamente alto em automóveis e motocicletas fazendo manobras perigosas próximo a um campo de futebol. A Guarda Municipal também foi chamada, aplicando multas e remoção de veículos.

De acordo com o que foi relatado pelos policiais, as pessoas que se encontravam no local reagiram à ação e a confusão aumentou quando um homem de 31 anos foi detido por desacato. Ele resistiu, ainda mais depois de ser algemado.

A viatura da PM foi cercada, com pedras e garrafas sendo lançadas contra os agentes. Uma garrafa atingiu a boca de um policial militar. Houve pedido de reforço. Um PM chegou a efetuar um disparo de arma de fogo para o alto para conter a agressividade do público.

Depois que a situação foi amainada, o detido foi conduzido à delegacia de Volta Redonda. Ele foi ouvido, autuado por desacato e liberado. O policial militar ferido na boca foi atendido num hospital particular no Jardim Belvedere. FOCO REGIONAL