Ele foi detido por agentes das polícias Federal e Civil

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Combate à Pornografia Infantil da 18ª DP (Praça da Bandeira, no Rio), apreendeu em flagrante, com a participação de agentes da Polícia Federal, um adolescente de 17 anos de idade, na manhã desta segunda-feira (17), em Volta Redonda. Ele é suspeito de aquisição, posse e armazenamento de pornografia infanto-juvenil.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, onde as investigações foram iniciadas, após recebimento de notícia de fato relatando venda de material relacionado a abuso sexual infantil através de grupo do WhatsApp. A partir de informações mantidas pelo Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e a Pornografia Infantil (Sercopi), da Polícia Federal em Brasília, foi possível identificar o suspeito.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juizado da Infância e Juventude e do Idoso de Volta Redonda, os policiais identificaram no celular do adolescente a existência de mídias contendo abuso sexual infantil e que, de fato, o menor de idade vendia tais materiais através do aplicativo, sendo verificada a participação em diversos grupos