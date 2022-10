Furtado visita Quatis para acompanhar aplicação de recursos

No total, serão quase R$ 8 milhões de reais investidos na cidade

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve em Quatis para acompanhar o andamento da aplicação dos recursos destinados por ele à cidade durante o mandato. No total, serão quase R$ 8 milhões de reais. O parlamentar afirmou que percorrerá outros municípios para verificar se todas as verbas foram devidamente empregadas e revertidas em melhorias para a população, bem como auxiliar às prefeituras a cumprir quaisquer exigências dos Ministérios na liberação do dinheiro.

Furtado adiantou que ficou satisfeito com o balanço apresentado pelo prefeito Aluísio D’Elias. Segundo o deputado, boa parte das emendas já foi utilizada, e o restante, tem previsão de pagamento para outubro.

Entre os principais investimentos, o parlamentar citou a aquisição do sistema de videomonitoramento para ampliar a segurança dos quatienses. Furtado lembrou que, em fevereiro deste ano, um grupo armado explodiu duas agências bancárias da cidade. As unidades ficaram destruídas e a população relatou rajadas de tiros.

Entre outras conquistas, o deputado também falou sobre a compra do terreno que abrigará o primeiro hospital público do município, e da construção de um campo de futebol, para sediar eventos esportivos.

– São muitas melhorias importantes. Algumas, inclusive, já começaram a mudar a vida das pessoas. Tenho orgulho de dividir esses avanços com um grande parceiro, o prefeito Aluísio. Ele sempre nos acolheu de forma especial e acreditou em nosso trabalho. Embora eu não tenha sido reeleito, o meu compromisso com as pessoas que acreditam no meu trabalho é o mesmo. Por isso, vou continuar visitando as cidades e ajudar as prefeituras a receber cada centavo dos recursos que eu trouxe. Tenho orgulho desses investimentos, pois assim conseguimos dar mais qualidade de vida ao nosso povo – concluiu.