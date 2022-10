Guarda Ambiental resgata 39 pássaros mantidos em cativeiro

Apreensão no bairro Vila Independência ocorreu após denúncias

A Guarda Municipal Ambiental de Barra Mansa resgatou na tarde desta segunda-feira, dia 17, 39 pássaros da fauna silvestre, mantidos em cativeiro dentro de gaiolas no bairro Vila Independência. De acordo com os agentes, o sucesso da ação se deu a partir de denúncias anônimas.

Dentre os animais apreendidos estavam 22 Coleiros, quatro Canários da Terra, um Sanhaço, seis Tizios, dois Boiadeiros, um Tie, uma Cogarrinha, um Galinho da Serra e um Bigodinho. Segundo o gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, o homem que mantinha os animais em cativeiro não possuía autorizações necessárias. “Os agentes solicitaram a permissão para manter os pássaros, mas o mesmo negou ter. Diante dos fatos, foi dada ciência do crime referente ao ART. 29 da Lei 9605/98. Foi feito registro fotográfico e a guarnição procedeu com o acusado até a 90ª DP para apresentação e apreciação da autoridade policial”, explicou Felipe, que acrescentou que os animais serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Lorena, São Paulo.

A população pode acionar a Guarda Ambiental pelos telefones (24) 2106-3408 e (24)3029-9010 caso flagrem animais silvestres em áreas urbanas e rurais em qualquer situação de risco. O atendimento é realizado todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, de 8h às 17h. Foto: Divulgação