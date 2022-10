Um idoso, de 69 anos, foi preso por policiais militares suspeito de ter agredido a companheira, no domingo, na Rua Padre Solano, no bairro Vila Isabel, em Três Rios.

Com o suspeito os agentes apreenderam uma arma que foi encontrada no porta-malas do veículo. Segundo a polícia, foi a própria vítima, de 46 anos, que fez a denúncia contra o companheiro.

O homem vai responder por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. Foto: Polícia Militar/Divulgação