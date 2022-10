Os idosos têm atenção especial no município e muitos problemas são resolvidos pela rede de assistência da prefeitura

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, criada em 15 de junho pelas secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Ação Comunitária (Smac), realizou 30 atendimentos em três meses (julho, agosto e setembro). Desses, 17 foram registrados no NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona nas dependências da 93ª Delegacia de Polícia (DP), no bairro Aterrado, mas muitos casos foram resolvidos pela rede de proteção do município, que é referência na região.

As vítimas são atendidas e recebem o apoio de diversos órgãos municipais, como a Smac, através do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), da Semop, da Guarda Municipal (GMVR), e a Polícia Civil.

Entre as supostas infrações cometidas contra os idosos assistidos pela Patrulha de Proteção ao Idoso estão: violação do direito à saúde, crime de lesão corporal, ameaças, abandono material, exploração financeira e maus tratos. Todos estão sendo investigados. São, ao todo, 16 homens e 15 mulheres de diversos bairros de Volta Redonda.

A patrulha é formada por um homem e uma mulher da GMVR, capacitados para que o atendimento possa ser feito com pessoalidade. Até o momento, foram feitas 34 visitas presenciais; 43 ligações atendidas; 17 registros de ocorrências na 93ª DP; 17 encaminhamentos para o Creas e entregas de oito intimações/ofícios em vários endereços.

A equipe da Patrulha de Proteção ao Idoso faz o acompanhamento dos casos de forma presencial, a fim de que os direitos da pessoa idosa possam ser efetivados, completando a rede de proteção. Um número de WhatsApp é disponibilizado às vítimas para que possam entrar em contato imediatamente, em caso de emergência.

“São 30 pessoas que foram ou estão sendo muito bem atendidas e que se tornarão multiplicadores do serviço especializado, feito por profissionais capacitados e comprometidos. O conhecimento sobre esse trabalho irá crescer, conforme o atendimento for acontecendo e sabemos que, até agora, só obteve resultados positivos. Estamos avançando cada vez mais”, concluiu o secretário da Semop, Luiz Henrique.

Foto cedida pela Semop.

Secom/PMVR