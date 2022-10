O piloto de Volta Redonda, Daniel Mageste, participará do teste oficial de Rookies da temporada 2023 da Stock Series, durante a semi-final da Stock Car entre os dias 20 e 24 de Outubro no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

A Stock Series é a divisão de acesso da Stock Car Pro Series, maior categoria do continente.

Daniel teve a porta aberta pela equipe W2 ProGP (multicampeã na categoria, e campeã 2021 de Pilotos e Equipes da TCR South America), a qual ele representa no Automobilismo Virtual, e assim foi convidado pela Vicar – promotora da Stock Car Pro Series, Stock Series, F4 Brasil FIA e Turismo Nacional, após seleção técnica realizada pelo seu Comitê Desportivo.

Tricampeão Estadual de Kart e multicampeão de competições de Automobilismo Virtual com 13 títulos nacionais, Mageste ganhou popularidade e se tornou referência no cenário em todo o Brasil.

Na ocasião, o Piloto irá passar o final de semana ao lado das equipes da Stock Series, acompanhando o evento de perto e devidamente credenciado pela organização, além de acompanhar os briefings da Stock Series e da Stock Car Pro Series com nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, entre outros grandes nomes do Automobilismo Mundial.

Atualmente ele disputa os campeonatos oficiais da Stock Car e da Porsche Brasil nos simuladores, a e-Stock Virtual Pro e a Porsche e-Sports Brasil.

Daniel também ministra aulas particulares, workshops, e é Coach de crianças, jovens e adultos que pilotam karts e/ou carros no Automobilismo Real e Virtual. Através dos seus perfis nas redes sociais, compartilha diversos conteúdos sobre automobilismo.

Além da experiência no Kart e nos campeonatos de e-Sports, Daniel Mageste também participou e venceu provas, fez poles positions e se destacou muito na Fórmula Inter e em competições de outras categorias no Brasil. O Piloto de Volta Redonda inclusive já disputou uma corrida no exterior.

O atleta falou sobre a oportunidade de participar do teste ofical da Stock Series e o que representa para ele levar o nome de Volta Redonda para um meio tão seleto do automobilismo brasileiro.

– A oportunidade de pilotar um Stock Car representa a realização de um sonho muito grande, e também a quebra de um paradigma. Venho de uma origem humilde em Volta Redonda e graças ao meu trabalho vou poder conduzir o carro de uma categoria de altíssimo nível do automobilismo nacional. Estou focado para ter o melhor desempenho dentro e fora da pista, para seguir criando as oportunidades que vão permitir a contínua evolução da minha carreira. Continuar levando o nome da minha cidade pelos quatro cantos do país me deixa mais do que feliz, afirmou o piloto que embarca para Goiânia esta semana, disse Mageste.