Polícia Militar apreende drogas com jovens em Valença

Policiais militares estavam em patrulhamento no inicio da tarde desta segunda-feira, por volta das 14h15min, quando foram acionados por uma jovem, de 22 anos, informando que outra, de 24 anos, estaria ameaçando com um material cortante (canivete) duas mulheres, de 47 e 27 anos, na Rua dos Mineiros, no Centro de Valença.

Durante fiscalização o referido canivete não foi encontrado. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde durante revista minuciosa foram encontrados drogas com a jovem que acionou os agentes e uma mulher, de 47 anos.

Após serem ouvidas elas foram liberadas em seguida. Foram apreendidos dois sacolés (pequenos) e dois (grandes) de erva seca.