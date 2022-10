O veículo GM Ônix, roubado na última quinta-feira, no bairro São Lucas, em Volta Redonda, foi recuperado pela Polícia Militar, no domingo, na Rua Orlando Brandão, na bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram abordados pelo proprietário do Ônix roubado, informando ter visto, no local conhecido como “Retorno”, na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom, o Corsa utilizado no assalto. No local, os policiais abordaram os dois suspeitos que estavam dentro do carro.

Os policiais informaram que os dois suspeitos possuem antecedentes criminais por roubo e o suspeito que estava no volante estava usando uma tornozeleira eletrônica. Na Delegacia, o outro suspeito foi reconhecido pela vítima como um dos autores do assalto. Ele acabou confessando a participação e indicando a localização do veículo. Os suspeitos não ficaram presos por não ter havido flagrante.

Além de recuperar o Ônix, que foi devolvido ao proprietário, os agentes apreenderam o Corsa, usado no assalto.