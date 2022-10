Empresários estão sendo incentivados a contratar PCDs, aproveitando época de contratações com proximidade do fim de ano

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda está promovendo uma campanha para incentivar a contratação de pessoas com deficiência (PCD), o “Seja uma empresa inclusiva”. O intuito é aproveitar a proximidade do fim de ano e a época de contratações temporárias do comércio para motivar os empresários a contarem com os PCDs em seus quadros de funcionários.

“A secretaria da Pessoa com Deficiência conta com um banco de dados com currículos de algumas pessoas que estão interessadas em ingressar no mercado de trabalho e aguardam apenas uma oportunidade. Queremos promover a inclusão na sociedade de Volta Redonda, e o primeiro passo é dar uma oportunidade a elas. Por isso, queremos que os comerciantes lembrem-se delas e entrem em contato conosco”, disse o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Segundo o secretário, por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho, a SMPD já encaminhou mais de 50 currículos de pessoas com deficiência para empresas.

A empresa que tiver interesse em promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode entrar em contato pelo telefone (24) 3339-9031 ou através do e-mail smpd@voltaredonda.rj.gov.br.

Ação educativa

Na próxima sexta-feira, dia 21, a SMPD fará uma grande mobilização para a contratação de pessoas com deficiência, com funcionários da Pasta percorrendo os principais centros comerciais de Volta Redonda, realizando a distribuição de materiais educativos. A ideia é conscientizar clientes e empresários sobre a importância de se promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.