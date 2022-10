Presidente tricolor já começa a pensar em 2023, que terá mais um ano de calendário cheio

O Volta Redonda terminou a temporada 2022 com o acesso à Série A do Campeonato Carioca e o título da Série A2 do Estadual – além da Taça Santos Dumont – o título invicto da Copa Rio e a vaga na Copa do Brasil 2023, disputando a competição pela quarta vez seguida. Cenário que ilustra a volta por cima que o Esquadrão de Aço deu no segundo semestre, após rebaixamento no Estadual no começo do ano.

– Reconhecemos que, mesmo querendo acertar, erramos no planejamento no começo do ano, mas olhamos para frente e fizemos um segundo semestre muito digno. Volta por cima que só foi possível com muito empenho e dedicação de todos no clube, porque enfrentamos uma grande maratona de jogos, viagens longas e, apesar do cansaço físico e mental, conseguimos superar os obstáculos e mostrar a nossa força, alcançando marcas expressivas – analisou o presidente do Voltaço, Flávio Horta.

O mandatário tricolor lembrou também que Voltaço alcançou outras marcas históricas ao longo da temporada, como o maior número de partidas disputadas em um ano, 61 jogos, e o maior número de gols marcados, 104, além do fato de mais de 20 atletas das categorias de base do clube terem sido relacionados para os confrontos. Números que foram impulsionados pelas grandes campanhas na A2 do Carioca, Série C e na Copa Rio.

– Das nossas 26 vitórias, 25 foram no segundo semestre, o que reafirma que, ao invés de ficarmos lamentando, decidimos trabalhar, corrigir os erros e dar a volta por cima ainda no mesmo ano. O que podemos lamentar é que ficamos muito próximos novamente do acesso à Série B, mas batemos na trave. Sabemos da dificuldade da competição, mas vamos nos planejar para ano que vem buscar este acesso, porque já está na hora de subirmos – afirmou.

Com o fim da temporada, a diretoria tricolor começa a pensar já em 2023, que será, pelo quarto ano seguido, de calendário cheio, com as disputas do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio.

– A primeira definição foi a permanência do técnico Rogério Corrêa, o que nos faz sair na frente na questão do planejamento, porque ele conhece muito bem o nosso elenco e poderá nos ajudar muito também nesta montagem do time para a próxima temporada. Temos alguns jogadores em final de contrato, vamos analisar e conversar com a comissão técnica para definir as nossas prioridades. Além de também começar a ir ao mercado para buscar reforços para alguns setores carentes – projetou.

Conquistas administrativas

Não foram apenas dentro das quatro linhas que o Volta Redonda teve conquistas expressivas. O clube pagou mais de R$ 800 mil em dívidas trabalhistas em 2022, cerca de R$ 80 mil por mês e recebeu o Certificado de Transparência do Ministério da Cidadania, após atender as severas exigências da Lei Pelé sobre governança e transparência, além de aumentar o patrimônio do clube com os painéis de energia solar, que foram instalados sem nenhum custo.

– São conquistas que, muitas vezes, ficam em segundo plano em comparação com o que acontece dentro de campo, mas que sabemos da importância delas para o futuro do clube, pois deixam um grande legado, consolidando o Voltaço cada vez mais como a quinta força do Rio de Janeiro – pontuou Horta.

Já falando sobre as categorias de base, o Esquadrão de Aço também tem muito o que comemorar com a manutenção do Certificado de Clube Formador e a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a sexta participação seguida.

– As categorias de base são o futuro do clube e, por isso, mesmo com muita dificuldade, procuramos sempre olhar para os nossos futuros craques com muito carinho. Não à toa, nesta temporada tivemos mais de 20 pratas da casa relacionados para partidas do elenco profissional e esperamos que cada vez nossos atletas da base sejam protagonistas no time principal – finalizou.