Furtado fiscaliza destinação de emendas para Rio Claro

Cidade recebeu cerca de R$ 7,5 milhões; a quantia possibilitou a realização de melhorias em diversas áreas

Dando continuidade às visitas para acompanhar a aplicação dos recursos enviados aos municípios, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve em Rio Claro. A cidade recebeu aproximadamente R$ 7,5 milhões através de emendas de autoria do parlamentar.

A quantia possibilitou a realização de melhorias em diversas áreas. Já estão em andamento importantes investimentos em infraestrutura, saúde e educação. Entre os principais, Furtado citou a implantação de um consultório odontológico móvel, a recuperação da estrada do Sertão dos Hortelãs (Guaraná Quente), a instalação de um sistema de videomonitoramento e a aquisição de um ônibus escolar.

Com os recursos encaminhados a Rio Claro, Furtado se destacou como o deputado que mais viabilizou emendas para o município nos últimos anos.

– Tenho muito orgulho do trabalho que desenvolvemos e dos resultados que já podem ser percebidos. Meu objetivo é verificar se os recursos chegaram devidamente às prefeituras e se foram empregados da maneira certa.

Posso garantir que vou cumprir a minha missão até o último dia do nosso mandato, sendo o seu representante – destacou.

O prefeito de Rio Claro, José Osmar, agradeceu a parceria firmada com Furtado e reconheceu que os recursos enviados pelo deputado foram fundamentais para que a população recebesse serviços de qualidade.

– Furtado se tornou um amigo e fica aqui o nosso muito obrigado pela ajuda que sempre recebemos. Talvez as pessoas não tenham ideia do quanto as emendas federais são importantes e podem contribuir para transformar o presente e o futuro do nosso povo – ressaltou.

Babton Biondi, vice-prefeito da cidade, lamentou o resultado das eleições e a não reeleição de Furtado ao cargo de deputado federal.

– Não é um adeus, mas sim um até logo a uma pessoa que sempre se preocupou com as necessidades da nossa cidade. Infelizmente, não teremos mais um representante que lute pela região em Brasília. Perdemos um grande líder, mas seguimos certos do seu retorno – concluiu.