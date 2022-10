Yran Ventura Supriano, de 19 anos, foi assassinado na noite de segunda-feira, na Rua do Lago, no bairro Salutaris, em Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi baleado na cabeça e nas costas. Populares relataram aos policiais que ouviram cinco disparos e, logo em seguida, os assassinos fugiram em uma motocicleta em direção à BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).