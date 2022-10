Motorista embriagado capota na Dutra, em Porto Real

O motorista de um veículo Renault/Logan perdeu o controle do veículo e capotou no início da madrugada desta terça-feira, dia 18, por volta das 00h15min, na altura do km 302, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local e o condutor, que não ficou ferido, foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) onde foi constatada a embriaguez ao volante.

Ele foi levado para a 100ª Delegacia de Polícia, de Porto Real. O homem ficou preso em flagrante e o veículo foi removido para o pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa