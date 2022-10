Agentes da Polícia Civil, em conjunto com guardas municipais e agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar, prenderam nesta terça-feira, no bairro Areal, uma mulher de 33 anos, grávida de sete meses, suspeita de envolvimento no assassinato de Laura Maria da Conceição de Souza, conhecida como “Ratazana”, de 27 anos. O crime ocorreu no dia 23 de outubro de 2021, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. A vítima foi morta dentro de casa, onde se encontrava em companhia do namorado, que não ficou ferido.

A mulher é a terceira suspeita presa por envolvimento no assassinato, que estaria relacionado à uma rixa entre facções ligadas ao tráfico de drogas na cidade, conforme investigação da Polícia Civil. Um homem que também estaria envolvido continua foragido.

Segundo informações da Polícia, a mulher, que teria se refugiado no Rio de Janeiro logo após o crime, tem duas passagens por ameaça, duas por lesão corporal e também por furto, porte de drogas e injúria.