Um ônibus da Viação Sul Fluminense invadiu a passarela de pedestres do Viaduto Nossa Senhora das Graças, principal ligação da Vila Santa Cecília e do Centro com o Aterrado, em Volta Redonda.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. No momento desta publicação, ainda não se sabia o que levou o veículo a invadir a passarela.