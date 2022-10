Polícia Civil e Bombeiros interditam piscina onde criança morreu em BP

A piscina onde Jhuan Nóbrega Martins Silva, de apenas 6 anos, morreu afogado, na última sexta-feira, dia 14, no bairro Boca do Mato, em Barra do Piraí, foi interditada pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. A criança estava com a família, que teria alugado o local.

O Delegado Rodolfo Atala informou que o local foi interditado “por não apresentar condições de segurança aos usuários”. Ele explicou que a interdição é uma medida administrativa, não significando que os responsáveis pelo local “tenham responsabilidade penal pela morte do menino”. Um inquérito com esta finalidade está em andamento na delegacia de Barra do Piraí. O prazo de conclusão é de 30 dias.

“Essa morte foi uma tragédia que entristeceu a todos em Barra do Piraí. É extremamente importante que crianças na água sejam vigiadas o tempo todo pelos responsáveis”, comentou o delegado. (Foto: Polícia Civil)