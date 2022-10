Suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Angra dos Reis

Policiais militares foram acionados, na segunda-feira, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas, no bairro Água Santa, em Angra dos Reis. No local eles se depararam com barricadas, sendo atacados a tiros por bandidos. Houve o revide e após o confronto, os policiais encontraram dois suspeitos baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38 com duas munições intactas e três deflagradas; quatro rádios de comunicação, 151 pedaços e um saco de maconha e 196 pínos de cocaína.