Cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, pretende construir espaço inspirado no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – o Centro Dia Synval Santos

O atendimento disponibilizado no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – o Centro Dia Synval Santos –, vem sendo reconhecido por outros municípios brasileiros. Entre eles está a cidade gaúcha de São Lourenço do Sul, referência nacional no atendimento de saúde mental, que pretende instalar um Centro Dia utilizando o modelo adotado no Centro de Alzheimer de Volta Redonda.

As orientações foram repassadas para a equipe de saúde mental de São Lourenço do Sul, através de uma tele reunião, que aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 18. O encontro contou com a participação da equipe do Centro Dia Synval Santos.

Entre os participantes da cidade de São Lourenço do Sul estavam a secretária de Saúde, Adriane Huber Martins; o secretário de Assistência, Sandro Dias; o coordenador de Saúde Mental, Flávio Resmini; a coordenadora de ensino da Saúde Mental, Joseane Andrade; a fisioterapeuta Kelin Spiering e a assistente social Jaqueline Bergman, ambas da secretaria de Assistência Social.

Segundo a secretária municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, Carla Duarte, esse intercâmbio entre outras cidades representa o respeito e reconhecimento do trabalho executado no município.

“É gratificante saber que o serviço que disponibilizamos para a nossa população é reconhecido por outras prefeituras. Temos uma rede de assistência completa, com excelentes profissionais, e isso nos torna referência. Só tenho a agradecer ao prefeito Neto pelo apoio e por investir para melhorar a vida dos volta-redondenses. Nosso objetivo é de manter com excelência o que já temos e continuar avançando a cada dia mais”, disse a secretária.

A coordenadora do Centro Dia Synval Santos, Danielle da Silva Freire, destacou que o interesse de outras cidades conhecerem o trabalho desenvolvido em Volta Redonda é o resultado da política pública implantada no município.

“O investimento do poder público em serviços de referência e qualificação, permite que o mesmo ultrapasse as fronteiras institucionais e se torne modelo para outras gestões, que também procuram garantir dignidade e cuidados diante dos processos de envelhecimento de sua população”, disse a coordenadora.

O médico psiquiatra Flávio Resmini, coordenador de Política de Saúde Mental de São Lourenço do Sul, explicou o porquê do interesse de instalar um Centro Dia para portadores de Alzheimer na cidade.

“Levando em consideração que como a expectativa de vida aumentou, também surgem os problemas ligados a cognição, as demências, epidemiológicamente falando. Nosso foco seria as pessoas com Alzheimer, principalmente nas fases iniciais, seguindo os modelos dos nossos Caps, onde a nossa grande parceria seria com a família. Pesquisando experiências desse tipo de atendimento no Brasil, achei a cidade de Volta Redonda. Assim comecei a construir essa ideia de fazer uma reunião para conhecer melhor como funciona esse atendimento”, disse o médico.

