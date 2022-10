Um acidente entre dois carros, na noite desta quarta-feira, deixou duas pessoas feridas, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, próximo à antiga Granja Cascata, em Volta Redonda.

Com o impacto, os veículos foram parar nas margens da estrada. O Corpo de Bombeiros esteve no local e as duas vítimas, Fábio Gitan de Carvalho, de 40 anos, e outra pessoa não identificada, foram levadas para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre o estado de saúde delas.