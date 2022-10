Um casal, o homem de 25 anos e a mulher de 20 anos, foi preso na noite de terça-feira, suspeito de aplicar o “golpe do pix” em uma confeitaria localizada no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo o Delegado Michel Floroschk, eles faziam um pedido ao estabelecimento comercial e enviavam um comprovante de transferência do PIX falso. Durante o mês de outubro, o casal aplicou o golpe várias vezes na confeitaria.

O crime só foi descoberto porque a proprietária verificou as notas e percebeu que os comprovantes de pagamentos enviados durante todo o mês eram falsos. O prejuízo foi de R$900.

Os suspeitos, que moram no Morro do Cruzeiro, fizeram outro pedido ao mesmo estabelecimento, na noite de terça-feira.

Os policiais acompanharam a entrega junto com o motoboy em um carro disfarçado. No endereço do casal, a Polícia Civil descobriu que eles aplicavam o golpe em mais de 18 estabelecimentos da cidade.

Eles foram levados para a delegacia de Polícia de Barra Mansa e vão responder por estelionato. Um celular foi apreendido.

O Delegado fez um alerta para que os comerciantes não apenas recebam o comprovante do pix, mas que realmente comprovem a entrada do valor da mercadoria em conta corrente.