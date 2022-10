‘Cidade Monitorada’: Volta Redonda já tem 500 câmeras em funcionamento

Meta é chegar ao número de 1000 equipamentos instalados em pontos estratégicos do município

As novas câmeras de segurança do projeto “Cidade Monitorada”, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), estão sendo instaladas por todos os bairros de Volta Redonda. Até o momento, 500 dos 700 novos equipamentos adquiridos pela prefeitura já foram instalados – entre câmeras fixas e do tipo “dome”, que possuem zoom óptico, se movimentam por 360 graus e podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento. A meta é chegar ao número de 1000 câmeras.

Para a instalação são levados em considerações alguns critérios como: posicionamento, viabilidade, análise criminal e interesse público.

“Estamos avançando na instalação das 700 novas câmeras, mas chegaremos a 1000. Vamos agregar várias tecnologias e atingiremos o setor privado, principalmente nos locais onde se concentram um maior número de veículos, para que possamos integrar a inteligência tecnológica com o serviço de segurança pública, com o objetivo de reduzir o crime e minimizando os efeitos colaterais”, explicou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As câmeras do “Cidade Monitorada” possuem uma identidade visual (um adesivo com a marca do projeto estampado), facilitando a identificação e inibindo a prática de delitos. Isso também auxilia o cidadão que precise das imagens para elucidação de alguma ocorrência, como um acidente de trânsito, por exemplo. A gravação poderá ser solicitada junto ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). De acordo com a Semop, o Ciosp recebe, em média, quatro pessoas por dia solicitando a análise de imagens de câmeras de segurança.