Uma família de Barra Mansa registrou na delegacia da cidade na terça-feira (18) o desaparecimento de um jovem que foi ao Rio de Janeiro para um baile funk no último sábado (15) e não retornou. Morador do bairro Santa Clara, Cassiano Rosa de Souza, de 21 anos, teria saído na companhia de amigos num carro de aplicativo em direção a uma festa na Penha, e até o momento desta publicação não havia dado notícias.

Ele saiu por volta de 12h30min da casa do pai, morador da Rua Olivia Francisca Bruno. Ele vestia camiseta vermelha, bermuda azul e sandália branca.

Segundo o boletim de ocorrência, no entanto, a família não soube informar quem são os amigos com quem o rapaz saiu em companhia. Cassiano possui uma tatuagem na panturrilha esquerda parecida com a de um dragão, e também saiu sem o celular.

Informações sobre Cassiano devem ser imediatamente passadas para a polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)