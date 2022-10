Evento elegeu Duque, Duquesa, Príncipe, Princesa, Rei e a Rainha da Primavera entre idosos

Mais de mil idosos participaram na terça-feira, 18, do evento para eleger o Duque, Duquesa, Príncipe, Princesa, Rei e a Rainha da Primavera, dos grupos de convivência da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda. Pouco mais de 120 idosos – eleitos como Príncipes e Princesas nos 65 Grupos de Convivência da Terceira Idade de Volta Redonda – desfilaram e concorreram aos títulos. A festa aconteceu no Clube Náutico Santa Cecília, no bairro Aterrado, e reuniu também familiares e amigos dos candidatos.

O evento, organizado pela Smac em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), faz parte das comemorações pelo Dia do Idoso, celebrado no primeiro dia de outubro. O objetivo é fomentar a autoestima, estimulando a criatividade, desenvoltura e a alegria dos idosos.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, agradeceu a presença de todos e ressaltou que a volta dos grupos de convivência é mais uma conquista da atual administração municipal.

“Ver essa interação e a alegria em cada rostinho me deixou muito feliz. Quando o prefeito Neto assumiu o poder, encontramos a assistência do município funcionando de forma precária. Os centros de Assistência Social fechados e, consequentemente, os grupos de convivência sem local para se reunir. Hoje temos 65 grupos trabalhando intensamente. É muito gratificante estar à frente de uma secretaria que cuida do povo. Todas as ações que já realizamos, e que ainda vamos realizar, são pensadas na saúde e bem-estar das pessoas que mais necessitam. Vamos avançar mais e mais. Contem sempre comigo”, disse a secretária.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da secretaria, Rosane Marques, a Branca, explicou que a atividade faz parte do projeto de envelhecimento ativo e saudável da Smac.

“Agradeço muito a nossa secretária Carla, que não mede esforços para viabilizar tudo que solicitamos a ela. Esse encontro hoje é resultado disso. Nosso objetivo é de promover a alegria e o entrosamento entre os grupos da terceira idade”, afirmou a diretora.

Entre os quesitos necessários para eleger os participantes estavam a criatividade, desenvoltura e simpatia. Eleita como Rainha da Primavera, dona Adeli Costa dos Santos, 80 anos, do Grupo de Convivência “Tempo de Esperança”, agradeceu a oportunidade de participar das atividades realizadas pela Smac.

“Foi um momento lindo e importante para todos nós. Passamos um dia feliz, entre amigos e familiares. Além disso tudo, ainda saio daqui como Rainha da Primavera. Só tenho a agradecer o carinho e respeito com que somos tratados”, disse dona Adeli.

O escolhido pelos jurados com Rei foi o senhor Altair da Silva, do Grupo de Convivência “O Segredo de Viver”. “Meu grupo me escolheu como representante deles e aceitei. Jamais imaginei que eu seria o ganhador. Estou muito grato por ter a oportunidade de participar desse momento feliz. Esses eventos promovidos pela prefeitura são muito importantes para nós. Em cada um deles saímos mais felizes. Quero agradecer a todos por cuidar tão bem da gente”, disse.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.