Hub de Inovação é inaugurado com evento em Volta Redonda

Espaço dedicado a empreendedores de tecnologia e inovação foi aberto no Shopping Park Sul com a presença do prefeito Neto e parceiros da iniciativa

Foi inaugurado nesta quarta-feira (19), no Shopping Park Sul, o “Vírgula, Hub de Inovação VR”, espaço destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas a tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo. A inauguração ocorreu no Dia Mundial da Inovação, celebrado neste 19 de outubro. Uma cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto e de representantes de 19 parceiros da iniciativa.

O Hub de Inovação é um espaço dedicado a oferecer consultoria gratuita e especializada para empreendedores que desejam atuar em diversas áreas, ou que pretendem criar empresas inovadoras de tecnologia e sustentáveis, como as startups. A ideia é promover o exercício do empreendedorismo inovador e a realização de negócios, visando o desenvolvimento socioeconômico regional.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que o Hub de Inovação de Volta Redonda só foi possível graças aos parceiros e à financiadora do projeto, a Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). Ele celebrou o fato de Volta Redonda estar trilhando um caminho rumo à inovação, sendo a nona cidade a regulamentar uma lei para implantação da internet 5G no país, e a 12ª a implantar o “Sandbox” (termo em inglês utilizado para classificar um ambiente de testes para startups e empresas de inovação).

“Volta Redonda está no caminho do futuro. Este Hub de Inovação só foi possível, porque tivemos 19 entidades envolvidas. A inauguração de hoje é fruto de um trabalho coletivo, em especial à Faperj, que é a financiadora do projeto. Vamos ter aqui mentorias, palestras, capacitações, conexão de empresas e startups com universidades e investidores, então serão várias atividades de natureza de inovação. Queremos atrair todo tipo de público: pesquisadores, professores, alunos, startups e empresas”, ressaltou Sodré.

A UFF (Universidade Federal Fluminense) é uma das fundadoras do Hub de Inovação. O reitor da instituição, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, presente na cerimônia, elogiou o trabalho feito pelo prefeito Neto e o secretário Sérgio Sodré.

“Hoje celebramos a conquista do conceito de Tripla Hélice como um modelo de inovação em que a universidade/academia, a indústria e o governo interagem para promover o desenvolvimento por meio da inovação e do empreendedorismo. E é muito difícil de se fazer funcionar, mas foi possível graças ao trabalho do Sodré e sua equipe. A academia precisa entender a necessidade prática de resultados e o Neto dá um exemplo de uma gestão contemporânea, com novas soluções, promovendo a geração de renda, emprego, aumentando a arrecadação e consequentemente mais qualidade de vida à população”, destacou o reitor.

O prefeito Neto agradeceu as parcerias e lembrou que o Hub de Inovação é mais uma prova de que o Poder Público está trabalhando pensando no futuro da cidade.

“Sozinho a gente não chega a lugar nenhum e o Poder Público vem procurando parceiros constantemente. Volta Redonda está pensando no futuro. Assim como foi quando assumimos o governo, com a crise da Covid-19, os empresários se uniram e construímos 35 leitos médicos. Hoje, já estamos finalizando mais 35. A gente só tem a agradecer a todos os envolvidos por acreditarem no potencial de Volta Redonda. Este Hub de Inovação é um projeto maravilhoso. Não há município que cresça sem tecnologia e inovação. Sem dúvidas, hoje é um momento histórico de nossa cidade”, celebrou Neto.

Hub de Inovação

O “Vírgula Hub de Inovação VR” é um espaço físico e virtual de interação do qual são fundadores a Faperj, UFF, o UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, a Universidade Geraldo di Biasi (UGB), a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a PMVR (Prefeitura Municipal de Volta Redonda). Além disso, o Vírgula conta também com parcerias do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), ICT (Instituto de Cultura Técnica), IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), Samsung, Parque Tecnológico de Itaipu, CPQD (Centro Tecnológico de Campinas), Faculdade do Sul Fluminense (Fasf) e o apoio do Shopping Park Sul, Zamix e SegBarra.

