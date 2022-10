O prefeito Antônio Francisco Neto atende pedido do vereador Luciano Mineirinho e vai reformar e revitalizar o campo do Padre Josimo

Na manhã desta quarta-feira, em uma reunião na prefeitura do município, o prefeito Neto assinou a autorização para o início das obras e reforma do Campo do Padre Josimo. O vereador disse que é uma reivindicação antiga dos moradores e que agora a reforma será realizada.

Ao final da reunião, o prefeito Neto anunciou o início das obras.

– Assinei hoje, dia 19, junto com os amigos do Furban a ordem de serviço para a revitalização do campo do Padre Josimo. Vamos trocar todos os alambrados e vamos fazer um banheiro feminino. Depois vamos melhorar o gramado. O pedido do Mineirinho é uma ordem. Dei minha palavra e estou cumprindo – comentou o prefeito Neto.

Mineirinho agradeceu ao prefeito que está atendendo ao pedido da comunidade do Padre Josimo. “Saímos da reunião muito felizes com a decisão do prefeito Neto que está atendendo uma reinvindicação antiga dos moradores. Obrigado prefeito e a equipe do Furban por atender o nosso pedido para melhora do campo do Padre Josimo”, finaliza o vereador.