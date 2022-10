Suspeito de assassinato de idosa é preso em Três Rios

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos, nesta quarta-feira, suspeito do assassinato de uma idosa, ocorrido no início deste ano, em Três Rios. Contra ele, que foi encontrado na Avenida Condessa do Rio Novo, no bairro Vila Isabel, havia um mandado de prisão em aberto.

A vítima foi encontrada morta, dentro de casa, no bairro Cantagalo. Na época, a polícia informou que a idosa, que era cadeirante, foi encontrada amordaçada e amarrada à cadeira de rodas. Ainda de acordo com informações da Polícia, a mulher teria sido vítima de estupro. Uma cuidadora encontrou o corpo da vítima, que também achou a casa toda revirada.