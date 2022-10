Barra Mansa se mantém no Z3

Balanço após fechamento da 8ª rodada do Carioca (Série B2)

A oitava rodada do Campeonato Carioca (Série B2) foi concluída nesta quinta-feira (20/10) com a vitórias do Bonsucesso diante do Búzios por 1 a 0. No último domingo (16/10), o Barra Mansa recebeu o Mageense no Estádio Leão do Sul e sofreu o empate de 2 a 2 no fim da partida. Com o resultado, a equipe barramansense se manteve na zona de rebaixamento para a Série C.

Confira os resultados da 8ª rodada (Série B2):

16/10/2022 (domingo)

Carapebus 1×4 Belford Roxo

Barra Mansa 2×2 Mageense

Rio de Janeiro 1×0 Ceres

Tigres do Brasil 0x3 Goytacaz

17/10/2022 (2ª feira)

Barra da Tijuca 2×1 Campos

20/10/2022 (5ª feira)

Búzios 0x1 Bonsucesso

Goytacaz 1×0 Ceres (3ª rodada)

Classificação (atualizada):

1º. Goytacaz: 21 (saldo 14);

2º. Rio de Janeiro: 20 pontos (saldo 8);

3º. Barra da Tijuca: 17 (saldo 8);

4º. Belford Roxo: 14 (saldo 4);

5º. Carapebus: 12 (saldo -2);

6º. Campos: 11 (saldo 1);

7º. Bonsucesso: 11 (saldo -1);

8º. Búzios: 8 (saldo -3);

9º. Ceres: 7 (saldo -7);

10º. Barra Mansa: 6 (saldo -10);

11º. Mageense: 2 (saldo -5);

12º. Tigres do Brasil: 2 (saldo -11).

Jogos da 9ª rodada:

23/10/2022 (domingo)

Bonsucesso x Tigres do Brasil – 10 h

Belford Roxo x Barra Mansa – 15h

Rio de Janeiro x Barra da Tijuca – 15h

Goytacaz x Campos – 15h

24/10/2022 (2ª feira)

Ceres x Carapebus – 15h

Mageense x Búzios – 15h

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)