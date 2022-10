Passeio público na Vila Santa Cecília terá aplicação provisória de cimento para evitar transtornos até nova licitação ser realizada e revitalização ser retomada

A obra de revitalização e melhoria da infraestrutura da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, terá nova licitação entre o fim deste mês e o início de novembro, para continuidade dos trabalhos que já foram iniciados, e acabaram sendo interrompidos por conta da saída da empresa responsável. Enquanto a obra não é retomada durante o período do processo licitatório, e para minimizar os transtornos à população, a prefeitura vai realizar uma pavimentação provisória nas calçadas da via.

Em reunião com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, representantes do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), e outros integrantes do governo, o prefeito Antonio Francisco Neto definiu a criação de uma força-tarefa para cimentar, de forma provisória, todas as calçadas da Rua 33, até que a obra seja retomada.

“É importante ressaltar que o cimento é provisório. Vamos retirar todas as pedras portuguesas da Rua 33 e levar para o bairro Volta Grande, para a fábrica de concreto. E vamos cimentar, porque não é justo a população andar em calçadas com pedras soltas, buracos, com a situação piorando em dias de chuva”, disse Neto, acrescentando que a obra de revitalização deverá ser retomada no início de 2023, após as festas natalinas, para não atrapalhar o grande fluxo de pessoas que circula nesta via durante o fim de ano.

Rua 33 terá cerca de R$ 18 milhões em investimentos

Com investimentos de aproximadamente R$ 18 milhões, a Rua 33 será repaginada. Toda a rede de água e esgoto que passa pela via foi trocada por uma nova pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua.

A obra conta ainda com nova pavimentação da pista de rodagem; adequações no piso das calçadas, com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; modernização dos pontos de ônibus; plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que possibilita apoiar e trancar a bicicleta de forma segura.

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR