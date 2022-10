Fato envolvendo adolescente de 15 anos aconteceu dentro de ônibus no bairro Aterrado

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) encaminhou à 93ª DP (Delegacia de Polícia), um homem de 54 anos e morador do bairro Belo Horizonte, após denúncia de assédio a uma adolescente de 15 anos, no interior de um ônibus, no bairro Aterrado. O homem foi preso em flagrante e vai responder por importunação sexual. O fato ocorreu na terça-feira (18), por volta das 12 horas.

O inspetor Mendes e o guarda Thiego estavam na Rua Neme Felipe, quando foram informados que uma jovem tinha sido vítima de abuso dentro do coletivo. Eles se dirigiam para a parte de trás do ônibus e detiveram um homem, apontado por diversas testemunhas como sendo autor do assédio.

O homem foi encaminhado à 93ª DP e recebeu voz de prisão em flagrante. A adolescente, de acordo com os agentes da GMVR, “estava em estado choque e chorando tanto, que nem conseguiu narrar aos policiais a violência que sofreu. Sua família foi acionada e só então o Registro de Ocorrência (RO) pôde ser finalizado”. A família esteve na sede da GMVR, na Ilha São João, para agradecer aos agentes.

“A rápida ação dos guardas municipais Mendes e Thiego fizeram toda a diferença para que esse homem fosse preso em flagrante. Parabéns aos agentes, pois são atos como esse que fazem com que a sociedade confie cada vez mais na Guarda Municipal”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).

Secom/PMVR