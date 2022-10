A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira, após denúncias de populares, um jovem de 20 anos, com uma arma e drogas, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

Ele tentou fugir pulando muros de casas, mas acabou detido. Com o suspeito foram apreendidos 118 pedaços de maconha, 22 tiras do mesmo entorpecente, 10 embalagens com Skank (um tipo de maconha mais pura), 74 pinos de cocaína, um revólver calibre 38 e R$ 23 em espécie.