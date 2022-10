Policiais militares socorrem bebê engasgado em Barra Mansa

Um bebê, de 1 ano e 10 meses, foi socorrido e salvo por dois policiais militares que estavam em patrulhamento na quarta-feira, no Centro de Barra Mansa. A criança estava com a mãe, dentro de um carro na Avenida Joaquim Leite, no Centro, quando se engasgou com o pedaço de um salgadinho.

A mãe, Maria Eduarda Santos de Souza, de 30 anos, pediu ajuda aos terceiros-sargentos Orlando Alves e Diogo de Oliveira, que estavam em patrulhamento. Segundo eles, a criança estava desfalecendo quando eles recorreram à manobra de primeiros socorros, conseguindo reanimar o bebê.

Em seguida, a mãe e o menino, chamado Danilo, foram levados pelos policiais à Santa Casa de Barra Mansa, a fim de o menino passou por exames e foi liberado.

(Foto: José Márcio dos Santos)