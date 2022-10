Neste sábado (22), unidade ficará aberta das 8h às 16h para exames de rastreamento; iniciativa faz parte da campanha municipal ‘Primavera Rosa’

A Policlínica da Mulher Dr. Julio Pereira Gomes, em Volta Redonda, promove neste sábado, dia 22, o ‘Dia D’ de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero (ginecológico). A unidade ficará aberta das 8h às 16h para exames de rastreamento em todas as mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos.

A iniciativa faz parte da campanha municipal “Primavera Rosa”, da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As ações de conscientização e prevenção acontecem até 21 de dezembro deste ano.

De acordo com a coordenadora médica da Policlínica da Mulher, Juliana Monteiro, as gestantes também podem fazer os exames de prevenção ao câncer ginecológico.

“É importante que todas as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos façam o exame de rastreamento do câncer de colo de útero, incluindo as gestantes. Já as mulheres de 50 a 69 anos devem realizar o exame de mamografia para diagnóstico do câncer de mama. Os exames de rastreamento serão intensificados neste ‘Dia D’ a todas as mulheres do município”, disse a médica.

Em decorrência das obras no bairro Aterrado, a Policlínica da Mulher Dr. Julio Pereira Gomes está em funcionamento no segundo andar da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (Rua São João Batista, nº 46 – Niterói).

