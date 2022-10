O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable foi acusado de importunação sexual, na noite da quarta-feira (19), durante a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. A denúncia foi feita pela funcionária de uma empresa que administra os camarotes do estádio. Drable estava no camarote do governo do estado do Rio.

À polícia, a mulher alegou que, quando o Flamengo abriu o placar, Drable se aproximou dela e disse: “Agora é a hora que vou te abraçar e te beijar”. Em seguida, segundo a vítima, ele tentou beijá-la, mas ela se esquivou.

Em nota, o prefeito disse que “apenas abraçou, no calor da emoção, durante a comemoração de um gol” a prestadora de serviços (veja a nota no fim do texto).

O caso foi para o Juizado Especial do Torcedor. Diante do juiz Francisco Emílio de Carvalho Posada e da promotora Denise Pieri Peçanha Pitta, o prefeito de Barra Mansa assumiu o crime e aceitou acordo para encerrar o caso, pagando R$ 1 mil para o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A pena para o crime de importunação sexual varia de um a cinco anos de detenção. Quando a pena mínima é menor do que quatro anos e não há violência ou grave ameaça, a lei permite que seja feito um acordo.

Através da assessoria de imprensa da prefeitura de Barra Mansa, Drable emitiu a seguinte nota:

“A assessoria de imprensa do prefeito de Barra Mansa esclarece que Rodrigo Drable, que estava acompanhado de amigos, apenas abraçou, no calor da emoção, durante a comemoração de um gol, no jogo entre Flamengo e Corinthians, uma prestadora de serviço que trabalhava no Maracanã.

Os fatos foram devidamente esclarecidos junto à delegacia local e ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde estavam presentes a Defensoria Pública, Ministério Público, estando o fato esclarecido e encerrado. Vale ressaltar que Drable foi espontaneamente à unidade policial.

Como gestor público e representante da população, Rodrigo Drable respeita e defende os direitos das mulheres. O prefeito é atuante na elaboração de políticas públicas e no desenvolvimento de uma rede de assistência a vítimas de violência, com projetos como a Patrulha da Mulher, o Hospital da Mulher e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social”. Com informações do g1. (Foto: Instagram)