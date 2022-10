Uma colisão entre dois veículos, ocorrida na noite de quinta-feira, deixou dois homens feridos, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trevo de acesso ao bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

As vítimas, de 35 anos, que dirigiam os carros, foram levadas para a Santa Casa de Barra do Piraí, com ferimentos moderados. Uma das vítimas sofreu deslocamento no quadril e precisou passar por cirurgia. Já a outra vítima recebeu atendimento e solicitou transferência para outro hospital.