Apoiar os membros do partido e trazer novas lideranças é mais uma função do parlamentar, além do trabalho na Alerj e das ações de participação popular que promove

O deputado estadual Jari de Oliveira será o articulador do PSB (Partido Socialista Brasileiro) no Sul Fluminense. O parlamentar se colocou à disposição do partido em conversa com o presidente Estadual do PSB, o deputado federal Alessandro Molon, e recebeu a missão nesta semana durante reunião com Anderson Moraes Farias, responsável pela estruturação do partido em todo Estado do Rio.

De acordo com Jari, o encontro em seu gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) formalizou o convite. “É com prazer que assumo a função de apoiar os membros do partido e trazer novas lideranças para o PSB no Sul Fluminense. O nosso objetivo é fazer com que o partido cresça em representatividade com pessoas interessadas em discutir e fazer a boa política”, disse Jari.

A estruturação do PSB no Sul Fluminense será mais um trabalho para o parlamentar que retornou à Alerj, há quinze dias, como suplente e que, como deputado eleito, assumirá a cadeira em 2023 para o mandato que vai até 2026. Jari participa ativamente de todas as sessões da Assembleia e nesta semana destaca o voto a favor servidores da Polícia Civil, Degase e Polícia Penal.

“Aprovamos, em primeira discussão, a proposta de emenda constitucional 73/22, que complementa as normas de pedágio para aposentadoria dos servidores estaduais aprovadas na Reforma da Previdência em 2021. Acho justo que funcionários que dedicam a vida para garantir a segurança da população tenham direito a um salário compatível com os servidores da ativa após a aposentadoria”, falou o deputado.

Ainda nessa semana, na Alerj, Jari fez questão de cumprimentar as colegas que participaram de sessão exclusiva para mulheres em alusão ao “Outubro Rosa”. “O cuidado com a saúde da mulher e a garantia de acesso aos exames pelo SUS para todas é uma obrigação do Poder Público”, reforçou o parlamentar, que aproveita para convidar a população a acompanhar as sessões pelo canal da Alerj no You Tube.

O trabalho na Assembleia se funde com ações de participação popular. É à proximidade com os moradores que Jari atribui ter sido escolhido como seu representante no Estado. “Retomei o projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ e também vou recomeçar as ações de fiscalização dos serviços públicos ofertados à população”, afirmou.

“Tive uma grata surpresa ao ver reportagem em jornal da região que trazia a marca de 700 cirurgias realizadas em três meses no Hospital Regional Zilda Arns, que fica em Volta Redonda. Equipar o centro cirúrgico da unidade para promover o início dos atendimentos foi uma das minha lutas na Alerj entre dezembro de 2021 e março deste ano, quando fiquei por 100 dias como deputado estadual”, lembrou Jari.

Deputado na Sua Cidade – Seguindo a programação semanal do projeto, realizado às segundas-feiras, das 8h ao meio-dia, Jari esteve no bairro Aterrado, em Volta Redonda, nessa semana. A próxima edição, na segunda que vem, dia 24, será no bairro Retiro, também em Volta Redonda. E no dia 28, o deputado conversa com moradores do município de Pinheiral, no bairro São Jorge.