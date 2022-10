Prazo final para que projetos com aplicação de recursos sejam aprovados é 31 de outubro

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou de uma reunião no Ministério da Justiça, nesta quinta-feira, dia 20, para viabilizar a aprovação dos projetos que permitirão que a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro receba cerca de R$ 10 milhões de reais, resultado do somatório das emendas de bancada referentes ao ano passado.

Do total, apenas R$ 3 milhões de reais contam com planejamento de aplicação definido. A quantia será utilizada para aquisição de notebooks, sistemas de impressão digital e dispositivos móveis para pesquisa de evidências. O prazo máximo para que a destinação da verba restante seja feita à instituição ou para que haja um remanejamento do recurso disponível é 31 de outubro.

Furtado adiantou que acompanhará as próximas ações para que as exigências sejam cumpridas e todos os investimentos previstos sejam executados.

– Como deputado federal e delegado, conheço as necessidades da instituição a qual pertenço e sei o quanto essas emendas serão importantes. A missão agora é trabalhar de forma integrada para que nenhum centavo desse dinheiro seja perdido. O período é curto, mas com o empenho de todos, teremos boas notícias em breve – frisou.

O parlamentar ainda destacou que, ao promover investimentos na área da segurança pública, os resultados positivos se estendem a toda sociedade. Ele completou que as melhorias colaboram para que os agentes desempenhem suas funções com condições mais estruturadas e para que as atividades prestadas sejam ampliadas, proporcionando mais proteção à população.

– Sempre digo que, ao procurar uma delegacia, o cidadão espera receber o apoio necessário para resolver o seu problema. E para que isso ocorra, precisamos oferecer formas para que essa expectativa seja devidamente atendida, beneficiando quem mais precisa. Tenho um compromisso com a segurança pública e vou cumpri-lo com responsabilidade até o último dia do meu mandato, garantindo que esses recursos recebam a sua destinação – concluiu.