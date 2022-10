Um homem de 30 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por estupro de vulnerável e foi preso nesta sexta-feira, pela Polícia Civil, no bairro Independência, em Paraty.

O Delegado Marcello Russo informou que o crime foi praticado entre os anos de 2013 e 2014, quando a vítima, uma menina, tinha apenas 6 anos. Atualmente ela tem 15 anos.

De acordo com o delegado, o suspeito se aproveitava do fato de ser vizinho e amigo de uma tia da criança, onde a menina ficava. Ele levava a menor para a sua residência, onde o estupro era praticado.

A denúncia do estupro foi feita pela mãe da menina, acompanhada de um representante do Conselho Tutelar da cidade. A investigação do caso levou a polícia a requerer à Justiça a prisão do suspeito.