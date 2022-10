Mais 20 intervenções serão iniciadas ainda este ano como forma de prevenção e segurança para período de chuvas

A Prefeitura de Volta Redonda está investindo em melhorias estruturais de prevenção e segurança para o período de chuvas. Por meio do Fundo Comunitário do município (Furban-VR), já foram entregues, desde 2021, 76 intervenções, beneficiando 21 bairros, com um investimento de R$ 3.534.613,14. E estão sendo realizadas 10 obras de contenção em nove bairros, nas áreas consideradas de risco. A previsão é de término em dezembro, somando mais R$ 348.840,35 investidos em proteção.

E tem mais: em breve serão iniciadas mais 10 obras, em sete bairros, com um investimento de R$ 799.926,63, além de mais outras 10 que ainda serão licitadas. Somando as melhorias já entregues com as intervenções em andamento e as já previstas, são 106 obras de contenção no total, com cerca de R$ 4,8 milhões em investimentos.

Obras concluídas

No ano de 2021, foram realizadas 21 obras de contenção, chegando nas seguintes localidades: Açude I, Água Limpa, Belo Horizonte (com três obras), Candelária, Conforto, Coqueiros, Eucaliptal (duas obras), Nova Primavera, Retiro, Santo Agostinho (duas intervenções), São Sebastião, Três Poços (com duas obras), Vale Verde e Vila Brasília.

Em 2022, 16 bairros já foram beneficiados com 55 obras de prevenção e segurança. São os seguintes locais: Açude, Água Limpa (quatro obras), Belo Horizonte (sete obras), Candelária (duas obras), Eldorado (duas obras), Jd. Belmonte, Mariana Torres (seis obras), Padre Josimo, Retiro (quatro obras), Santo Agostinho (duas obras), São Carlos (duas obras), São João, São Luiz (duas obras), Três Poços, Vale Verde (três obras) e Vila Brasília (13 obras).

Em andamento

Atualmente, a prefeitura está com duas obras no Vale Verde, onde estão sendo realizadas a contenção da encosta e reparo do muro de divisa na Rua Primavera, no trecho entre os números 225 e 330; e a estabilização da encosta na Servidão da Bica, entre os números 35 e 36. Estão sendo construídos também muros de contenção nos bairros Belmonte, Belo Horizonte, Retiro – no Morada do Campo –, Nova Esperança, Santo Agostinho, Tiradentes, Três Poços e Vila Americana.

Vem por aí

Ainda terão início 10 obras de contenção ainda este ano, três delas no Retiro: na Estrada da Mantiqueira, no número 263; na Rua Helvécio Pimenta Alameda; e na Avenida Maria Cecília, no número 389. Duas serão no Belo Horizonte: na Rua Nestório, no número 1.088, e na Rua 2, número 164; além de também realizar intervenções nos bairros Nova Esperança, Nova Primavera, Padre Josimo, Vale Verde e Vila Brasília.

“No total, são 25 bairros, principalmente na região periférica da cidade, beneficiados com 106 obras de contenção para a prevenção nesse período de chuvas, melhorando a segurança e a qualidade de vida da nossa população. São serviços muito importantes e que, com certeza, são prioridades nesta nossa caminhada para reconstruir Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Manutenção

Além das obras de contenção, a Prefeitura de Volta Redonda também está fazendo um trabalho preventivo para minimizar os impactos dos períodos de fortes chuvas. Diariamente, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão realizando a dragagem de córregos, a limpeza e desobstrução de bueiros e recolhendo entulhos por diversos bairros da cidade, com o intuito de evitar transbordamentos e enchentes.

Neste mês de outubro, os serviços já chegaram aos bairros Aterrado, Vila Santa Cecília, Conforto, Volta Grande, Caieiras, Retiro, Vila Mury, Mariana Torres, Padre Josimo, Centro, Siderlândia, Sessenta, Beatriz Gama, Santa Cruz, Ilha Parque, Niterói, e Jardim Amália.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.