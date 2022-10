Dupla “Os Meninos de Bocaina” sobe ao palco a partir das 10h30

Neste domingo, dia 23, a Prefeitura de Resende promove mais uma edição especial do projeto “Música na Feira”. O evento acontece por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda e já se tornou tradicional no município. A música começa a partir das 10h30 durante a Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

As apresentações ficarão por conta da dupla “Os Meninos de Bocaina” com os sucessos da música sertaneja. O projeto visa melhorar ainda mais o ambiente da Feira Livre, atraindo mais pessoas para as compras de domingo. Além disso, a oportunidade aproxima a população dos artistas da cidade.

A Feira Livre é um ambiente para toda a família. É comércio, mas também é lazer e entretenimento. Temos inúmeros artistas na cidade que podem nos ajudar a tornar essa experiência ainda melhor. Sem dúvidas o Música na Feira é um sucesso imenso, que traz benefícios para todos e neste domingo teremos mais uma grande atração para não deixar ninguém parado – comentou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

Serviço

Música na Feira com “Os Meninos de Bocaina”

Dia: 23/10 (domingo)

Horário: a partir das 10h30

Local: Feira Livre do Parque das Águas