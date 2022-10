A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil, através da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) apreenderam, na manhã deste sábado, 14 pistolas que estavam com uma mulher, de 40 anos. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo informou a PRF, as pistolas estavam presas ao corpo da mulher através de cintas e fitas adesivas. As armas são todas de fabricação israelense, de calibre 9mm, com numeração suprimida e equipadas com kit rajada.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um homem, de 41 anos, que aguardava a chegada do carregamento de armas em um posto de combustíveis, também foi preso em flagrante. Os dois foram encaminhados à Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.

A PRF e a Core têm realizado ações constantes para reprimir o tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro. As operações integradas, troca de informações de inteligência e fiscalizações a veículos estão sendo utilizadas no combate à criminalidade. (Foto: PRF)