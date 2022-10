O motorista de um caminhão bateu violentamente contra um muro, na manhã deste sábado, na Rua Alberto Brandão, no centro de Vassouras. Ele morreu na hora, imprensado na cabine.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após a perícia, providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.